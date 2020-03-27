В общественном транспорте Казани пожилых людей просят не выходить из дома

Автоинформаторы в общественном транспорте Казани призывают людей сидеть дома.

В автобусах, трамваях, троллейбусах и вагонах метро в автоинформаторах установлена новая аудиозапись, - сообщает Комитет по транспорту Казани. Обращение к пожилым пассажирам звучит как на остановках, так и во время движения общественного транспорта по маршрутам.

"Уважаемые пассажиры старшего возраста. В связи с распространением инфекционных заболеваний мы просим Вас внимательно отнестись к своему здоровью. Помните, пожилые люди находятся в группе риска! Не выходите из дома без крайней необходимости! Если необходимо сходить в магазин или аптеку обратитесь к родственникам или знакомым за помощью. Для одиноких пенсионеров в районной администрации работает волонтерская служба по доставке товаров первой необходимости",- такое сообщение распространяется в транспорте.

Напомним, что с 30 марта по 5 апреля в Казани общественный транспорт будет работать по графику воскресного дня. Выход подвижного состава будет сокращен на 25-30%. По вопросам работы общественного транспорта города можно обращаться по телефону горячей линии +7(843)275-30-50.