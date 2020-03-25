Из Казани будет сложнее уехать в Самару и Екатеринбург

Компания "РЖД" сокращает часть рейсов из-за снижения спроса. Об этом сообщают в пресс-службе компании-перевозчика.

"Часть поездов, которые не пользуются спросом в настоящий момент, временно не будут курсировать. Пассажирам будет предложено совершить поездки по запланированным маршрутам в те же даты или близкие к ним на других поездах, либо вернуть в полном объеме средства за проездные документы, приобретенные в отмененные поезда", - уточнили в "РЖД".

Из Казани будут сокращены поезда в двух направлениях:

239/240 Екатеринбург – Казань; отменяется отправлением из Екатеринбурга 8, 12, 14, 20, 22, 28 апреля, 14, 18, 20, 22 мая, из Казани – 9, 13, 15, 21, 23, 29 апреля, 15, 19, 21, 23 мая.

125/126 Самара – Казань; уменьшена периодичность курсирования: отправление из Самары с 18 по 30 мая по четным числам, отправление из Казани с 19 по 31 мая по нечетным числам.

С порядком возврата билетов можно ознакомиться на сайте "РЖД". Напомним, что ранее компания разрешила пассажирам сдавать "невозвратные" билеты.