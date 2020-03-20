Сегодня, 20 марта, в России не состоялись учения по тестированию устойчивости функционирования русского сегмента интернета. Они были назначены еще в январе и являлись одним из четырех аналогичных мероприятий в этом году. Об отмене учений пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Минкомсвязи.

Согласно документу, размещенному на сайте ведомства, 20 марта была запланирована отработка возможностей по блокировке трафика, зашифрованного с использованием технологий DNS поверх HTTPS и DNS поверх TLS. (Блокировка трафика, который повышает конфиденциальность пользователя. Потенциально эти протоколы могут использоваться и для обхода пользователями блокировки доступа к запрещенным интернет-сайтам, так как провайдер не знает, к какому домену обращается его пользователь.)

Также в документе указано, что учения по различным направлениям были назначены на 20 июня, 20 сентября и 20 декабря 2020 года.

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