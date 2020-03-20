«Почта России» перешла на удаленный режим работы из-за коронавируса

"Почта России" перевела часть сотрудников на удаленный режим работы. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе компании.

"Генеральный директор Максим Акимов утвердил приказ о временном переводе части сотрудников Почты России на дистанционную работу. Такое решение вызвано сложившейся эпидемиологической обстановкой в стране и риском распространения в городе новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)" - значится в сообщении.

Уточняется, что на дистанционный формат переходят около половины сотрудников Аппарата Управления и треть офисных работников региональных управлений. При этом в офисах проводится дезинфекция, влажная уборка, оставшиеся на рабочих местах сотрудники обеспечены дезинфицирующими средствами и размещаются на безопасном расстоянии друг от друга. Число работников, находящихся на "удаленке", может быть пересмотрено в зависимости от эпидемиологической ситуации.

"Все отделения Почты России работают в штатном режиме. Компания своевременно выполняет обязательства, в том числе социальные – выплату пенсий и пособий, доставку почтовых отправлений, прием оплаты коммунальных и других услуг" - заявили в представительстве почтового оператора.

Также в компании напоминают, что для минимизации личных контактов граждане могут пользоваться онлайн-сервисами. Например, на сайте компании или в мобильном приложении можно оформить и оплатить посылки онлайн или заказать доставку отправлений почтальоном или курьером на дом.