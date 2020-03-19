В Казани отменен Всероссийский день бесплатной юридической помощи

Завтра, 20 марта, в Казани должен был состояться Всероссийский день бесплатной юридической помощи. Об его отмене из-за неблагополучной эпидемиологической ситуации сообщили в мэрии города.

"Такое решение принято для обеспечения безопасности здоровья населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции", - пояснили в ведомстве.

Напомним, что в Татарстане с 15 марта был введен особый санитарно-эпидемиологический режим, 17 марта был зарегистрирован первый случай коронавируса. Учебные заведения республики переходят на дистанционное обучение, предприятия и организации переводят сотрудников на "удаленку", те же, кто вынужден находиться на рабочем месте, усиливают меры предосторожности.