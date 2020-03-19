В Казани мужчину будут судить за изнасилование 51-летней женщины

39-летнего казанца будут судить за изнасилование 51-летней знакомой. Она отказалась добровольно вступить с ним в связь.

По версии следствия, вечером 16 января 2020 года обвиняемый в автобусе познакомился с 51-летней женщиной и пригласил ее к себе в гости, на что последняя согласилась. После распития алкоголя мужчина предложил гостье вступить с ним в половую связь, на что получил отказ. Разозлившись, злоумышленник избил женщину и надругался над ней.

Вину обвиняемый признал частично, он заключен под стражу, уголовное дело по существу рассмотрит суд.