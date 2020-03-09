Соцсети: в Татарстане экипаж ДПС попал в серьезную аварию

Вчера, 9 марта, в Алексеевском районе вылетел с дороги автомобиль ДПС. Фотографии с места происшествия появились в соцсетях.

Судя по фотографиям, машина в ходе ДТП заметно пострадала. Задняя часть машины практически полностью отошла, также на фото видны вмятины с правой стороны машины.

О пострадавших на данный момент неизвестно.

Пользователи соцсетей неоднозначно отреагировали на аварию. Одни из них позлорадствовали, а другие, напротив, встали на защиту полицейских:

"Ребят относитесь к сотрудникам как к людям которые на работе, а вы сами виноваты чаще всего за ваши штрафы.." - орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены.

"Относитесь к сотрудникам полиции с уважением. Нарушать ПДД не они вас заставляют. Случись чего плохое, бежите к ним за помощью"

"Какой же злой народ у нас!!! Если бы вы были ДПС-никами, над вами тоже так издевались бы - вам понравилось бы????? Главное, все живы!!! Аккуратнее на дорогах, берегите себя!!!"