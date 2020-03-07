Европейская конфедерация волейбола приняла решение относительно матча "Динамо" - "Бусто-Арсицио". Он должен был состояться еще 4 марта в городе Бусто-Арсицио, который входит в затронутый коронавирусом регион Ломбардия. Казанский клуб попросил о переносе матча и предложил спортсменам встретиться в Казани либо на нейтральной территории.

Как сообщают на сайте конфедерации, игру все же решили провести в Италии, однако за закрытыми дверями - на нее не допустят болельщиков. Матч пройдет 11 марта.

Добавим, что по состоянию на 7 марта в Италии коронавирусом заразились 4 636 человек, 197 скончались. Всего в мире 80 651 тысяч заболевших и 3 070 погибших от этого заболевания. Подавляющее большинство случаев приходится на Китай.

На днях в редакцию ProKazan.ru обратилась жительница Казани Марина. Она пожаловалась на халатное отношение к здоровью пассажиров в двух аэропортах. По словам женщины, пассажиров самолета, летевшего из Тайланда, в том числе граждан Китая, не проверяли на коронавирус.