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Фото unsplash.com

Война и коронавирус: что будет этим летом с любимыми направлениями казанских туристов

Cегодня, 19:42 20 0 Автор: prokazan.ru
Менеджер по туризму рассказала, куда лететь в отпуск

Накануне казанцы сожгли Масленицу, проводили зиму и встретили календарную весну. Традиционно весной жители России начинают планировать свой отпуск.

Как сообщает сервис Яндекс.Путешествия, в 2019 году россияне проводили свой отпуск, путешествуя по родным краям. На втором месте после внутреннего туризма - Турция. По данным турецкого Министерства культуры и туризма, число российских туристов, посетивших Турцию в 2019-м, составило 7,018 миллиона человек.  

Предпочтения российских туристов в 2019 году

Турция привлекает российских туристов безвизовым режимом, опцией "all inclusive", чистыми пляжами, красивой природой и, конечно же, низкими ценами. Однако, что будет, если Турцию закроют из-за сирийского конфликта? Что делать тем, кто уже приобрел путевки?

Корреспондент ProKazan.ru узнал у казанского менеджера по туризму, куда лучше отправиться отдыхать этим летом, как сэкономить на туре и в каком случае можно вернуть деньги за путевку, если вы уже приобрели тур, но передумали ехать.

Менеджер по туризму Елизавета рассказала, что летом 2019 года казанцы чаще всего выбирали отдых в Турции.

Елизавета, чем Турция так привлекает туристов?

Турция привлекает туристов системой "все включено", большим разнообразием отелей с разными концепциями, подходящими и семьям, и молодоженам, и молодежи, и пожилым туристам. Плюс немаловажную роль в популяризации этого курорта сыграло правительство, разрешив полицейским и силовикам ездить отдыхать в эту страну.

Какие еще страны казанцы посещали в прошлом году?

Популярными странами для посещений в 2019 году были: Греция, Кипр, Тунис и Россия. В межсезонье - ОАЭ. В зимний сезон казанцы выбирали отдых в Китае, Тайланде, Вьетнаме и Доминикане.

При выборе направления на многих туристов очень влияет вылет из Казани, что объясняет выбор этих направлений. В 2019 году самый большой прорыв по росту популярности совершил Китай. Благодаря приемлемым ценам на туры и хорошему сервису, это направление резко стало очень востребованным. Но, к сожалению, в начале этого года Хайнань закрыли.

Рекомендуете ли вы сейчас отдых в Турции? Как сейчас в Турции относятся к русским туристам?

Я рекомендую путешествия в Турцию. Сервис с каждым годом становится лучше, маркетинговые отделы отелей сотрудничают с туроператорами и турагенствами, получая обратную связь и совершенствуя качество предоставления услуг. К русским отношение более, чем хорошее.

Могут ли Турцию закрыть для россиян из-за эскалации конфликта в Сирии?

Конфликт в Сирии пока никак не влияет на туризм. Направления закрывают порой неожиданно и резко, как, например, Грузию. Поэтому точно утверждать не могу. Но речи об этом сейчас вообще не идёт.

Если люди уже приобрели путевки в Турцию, но они передумали лететь, что им делать? Могут ли они сдать путевки или обменять на другие?

О, этот механизм туристам до сих пор непонятен, несмотря на то, что вся информация находится в свободном доступе. Чаще всего турагент сталкивается с проблемами недопонимая с туристом именно в этом вопросе. Люди невнимательно читают договоры, но очень не любят терять деньги и все вымещают на нас.

Механизм возврата путевок таков: турист приобретает путевку у турагентства, которое, в свою очередь, сотрудничает с туроператорами. Туроператоры (PegasTouristik, Anex Tour, TUI) формируют туры, взаимодействуют с отелями, авиакомпаниями, страховщиками - создают продукт. Турагентство реализует этот продукт, предоставляя туристу полную информацию о продукте и нюансах, а также осуществляет предпродажный и послепродажный сервис, то есть сопровождают туриста на всех этапах. За это турагентство получает комиссию от туроператора, которая уже включена в стоимость продукта (в среднем это - 7-9%). При этом у самих туроператоров нет офисов продаж, это все франшизы. Турист может приобрести тур на сайте у туроператора, но это будет стоить так же, как у турагентства, но никто не будет следить за изменениями в туре, временем вылета. Турист будет делать это самостоятельно.

Территория одного из турецких отелей

Турист может обменять и аннулировать тур, заплатив за фактически понесённые туроператором расходы (ФПР). Ведь отелю уже мог быть отправлен аванс, либо куплены билеты на самолёт. В зависимости от того, сколько времени осталось до начала поездки, меняется размер ФПР (от 0 до 100%). При этом турагентство является связующим звеном между туристом и туроператором.

Так же есть страховки от невыезда, которые можно приобрести вместе с туром. Они приобретаются за дополнительную стоимость. В случае госпитализации, судебных процессов у туриста, невыдачи визы турист может отменить или перенести тур без ФПР.

Так происходит, если турист отменяет поездку по собственному желанию. В случае с Китаем, сейчас туроператоры пока удерживают деньги туристов. Но предлагают их перенести на другие туры в рамках определенного туроператора.

Елизавета, в какие страны сейчас приостановлены продажи туров?

Сейчас приостановлены продажи туров в Китай, Египет и Грузию. Но в Египет можно попасть из Москвы. В Грузию летают через Баку, получается недорого, но нужно составлять индивидуальный тур. Кстати, Грузия в 2019 году была очень популярна у туристов из Казани.

Какие альтернативные варианты вы можете предложить желающим отдохнуть на море?

Кроме Турции летом из Казани также можно съездить в Тунис и на Кипр. Туда можно попасть без визы, а вот для Греции и Испании придется ее оформить.

Как можно сэкономить на туре?

Самое важное для экономии средств - не ждать горящих туров летом. Их не бывает. Туры горят только тогда, когда не продаются, то есть это либо невостребованные отели, либо конец ноября в Турции. Чем раньше приобретете тур, тем он будет дешевле. Зимой бывают горящие направления, летом-нет.

Обанкротятся ли турфирмы из-за последних событий в мире: коронавирус, конфликт с Турцией?

Турагентства, работающие с несколькими туроператорами, не обанкротятся, но прибыль может сильно снизиться летом, если Турцию вдруг закроют. Туроператоры, работающие со многими направлениями, тоже вряд ли обанкротятся, так как, чтобы не разориться, они оставляют деньги туристов на депозит, на перебронирование на другое направление.

Другое дело, что туристы очень напуганы и ситуацией с коронавирусом, и с Турцией. Все боятся потерять деньги, боятся лететь с детьми.

Сможет ли Египет заменить Турцию?

Смотря какие на Египет будут цены. Если откроют это направление, оно сразу станет популярным, потому что люди ждут Египет. Очень много запросов приходит на него. Другое дело, заменит ли он Турцию в плане сервиса - непонятно. Россияне - основные  туристы Египта, и туризм там за это время мог прийти в упадок. Так, когда только открыли Турцию, первые полгода даже в 5-звездочных отелях элементарно могло не быть мяса и других хороших продуктов. Такой же риск есть и с Египтом. Но в плане моря, конечно, у Египта огромное преимущество.

Чтобы выяснить планы казанцев на отдых в 2020 году, ProKazan.ru провел опрос в своем сообществе Вконтакте. Половина казанских респондентов проведет свой отпуск дома, остальные планируют поехать в Турцию или отправиться в путешествие по городам России. Таким образом, можно сказать, что 2020 год в туристическом плане не отличается от 2019.

 

 

Несколько человек поделились с редакцией ProKazan.ru своими планами и взглядами на отдых.

Первой нашей собеседницей стала пенсионерка Людмила. Женщина призналась, что не имеет средств на какие бы то ни было путешествия и уже десять лет проводит лето на даче:

"Я хотела поехать в санаторий в Адлере в этом году. Мечтала всю зиму. Но путевка слишком дорогая. Мне жалко денег. Страшно отдавать последние накопления. Я их берегу на похороны. С моей пенсией море останется мечтой. Буду отдыхать в саду".

Другой нашей собеседницей стала молодая женщина-экскурсовод, пожелавшая остаться анонимной. Она поделилась с нами впечатлениями об отдыхе в разных странах, но посетовала на отсутствие денег на отдых за рубежом в этом году.

"В этом году я никуда не поеду, потому что денег нет на путешествия. Я отдыхала в Турции, Испании, Греции. Мне понравилось абсолютно везде. Не могу выделить что-то одно. Так что смело советую греческий Крит, испанский Аликанте и турецкую Анталью", - рассказала женщина.

Еще одним пожелавшим высказаться по поводу отпуска стал менеджер Олег. Он как ценитель архитектуры предпочитает европейский отдых.

"Мне нравится в Турции, потому что там "все включено", но валяться возле моря скучно. Я бы поехал в этом году Европу. Вместо Турции можно поехать в Болгарию. На Турции свет клином не сошелся", - заявил он.

Студентка Гульнара рассказала, что в теплое время года с удовольствием колесит по России.

"В последнее время я путешествую по стране на машине. Узнавать свою родину очень интересно. У нас столько поразительно красивых мест. Если бы я захотела поехать за рубеж, то меня бы ни коронавирус, ни война турецкая не остановили бы. Вот в Китай я бы не поехала", - призналась девушка.

Напомним, что накануне Роспотребнадзор порекомендовал россиянам изменить свои планы и отложить поездки в Италию, Южную Корею и Иран в связи со вспышками коронавируса в этих странах.

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В Нижнем Новгороде таксист избил девушку из-за низкой стоимости поездки
11:21, 31.01.2020
Правительство Чувашии ушло в отставку после назначения нового главы
09:51, 31.01.2020
Группе туристов из Китая понадобилась скорая помощь
14:55, 30.01.2020
Новый премьер-министр уволил замглаву Минздрава после скандального выступления
12:35, 30.01.2020
Семьи, оставшиеся без места в детском саду, смогут получить пособия
11:32, 30.01.2020
Владимир Путин отправил главу Чувашии в отставку
17:25, 29.01.2020
В Воронеже госпитализированы два человека с подозрением на коронавирус
17:15, 29.01.2020
В Новосибирске мужчина зарезал беременную женщину в подъезде
16:10, 28.01.2020
Главу Чувашии исключили из партии «Единая Россия»
14:59, 28.01.2020
В Пермском крае продавщицу подожгли на рабочем месте
11:25, 28.01.2020
В Москве задержали мужчину, который убил и изнасиловал пенсионерку
17:45, 27.01.2020
Мать ничего не знала: отец бросил детей в Шереметьево
13:53, 27.01.2020
СМИ: названы первые симптомы коронавируса
13:17, 27.01.2020
«Сплетни и ложь»: глава Чувашии прокомментировал ролик с сотрудником МЧС
10:37, 27.01.2020
Самолет из Хабаровска решили посадить из-за возможной бомбы на борту
09:33, 27.01.2020
На Урале женщина постирала младенца в стиральной машине
19:35, 26.01.2020
Эпидемиологи из Китая рассказали, что стало источником коронавируса
13:42, 26.01.2020
На трассе М7 столкнулись автобус, грузовик и легковушка. Пострадали 15 человек
18:04, 24.01.2020
Многодетным предложили снизить пенсионный возраст
17:51, 24.01.2020
В Красноярске нашли порностудию с участием подростков
16:40, 24.01.2020
В ХМАО женщина выжила, упав с девятого этажа
16:07, 24.01.2020
Глава Чувашии заставил офицера подпрыгивать за ключами от пожарной машины
14:06, 24.01.2020
В Пензе школьник умер после урока английского языка
17:42, 23.01.2020
В Пермском крае женщина убила двух своих детей и попыталась покончить с собой
15:17, 23.01.2020
Долги за услуги ЖКХ будут взыскивать коллекторы
14:53, 23.01.2020
В Москве бабушка грозилась выкинуть 4-летнего внука в окно
14:13, 23.01.2020
В РБ мужчина надругался над 4-летней дочкой, а затем покончил с собой
17:38, 22.01.2020
Новое правительство РФ: Медведев был отправлен в отставку, но остался лидером ЕР
17:10, 22.01.2020
После смерти актрисы врач объяснил, как обезопасить себя от тромба в молодости
16:52, 22.01.2020
43-летняя россиянка победила в конкурсе «Миссис Вселенная-2020»
16:12, 22.01.2020
В Башкирии подросток умер в СИЗО
13:53, 22.01.2020
В Москве 9-летнего мальчика засосало в слив в аквапарке
13:35, 12.01.2020
Большинство российских банков перестали выдавать кредиты в магазинах
11:22, 04.01.2020
Micrоsoft в январе прекратит поддержку одной из версий Windows
15:04, 31.12.2019
Путин и Зеленский поздравили друг друга с наступающими праздниками по телефону
21:47, 30.12.2019
Гороскоп на 2020 год для всех знаков Зодиака
12:24, 29.12.2019
В Ульяновске мальчик умер после елки в детсаду
15:44, 24.12.2019
Новорожденного ребенка нашли в подъезде возле лифта
15:16, 20.12.2019
Молодой отец насмерть загрыз трехмесячного сына
17:06, 17.12.2019
С января по май у россиян будет возможность отдыхать больше
11:06, 17.12.2019
Прохожие обнаружили тело младенца в пасти бродячих собак