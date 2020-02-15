Зита и Гита? Две жительницы РТ спустя 47 лет выяснили, что их перепутали в младенчестве

На днях в эфире федерального ток-шоу две семьи из села Базарные Матаки с помощью ДНК-теста выяснили, что еще 47 лет назад их дочерей перепутали в роддоме. Историю женщин Ангелины Беловой и Гульсины Грязновой рассказали в «Новостях Татарстана» телеканала ТНВ.

Сейчас семьи приходят в себя после шокирующей новости. Того роддома сейчас уже не существует — в селе новый роддом, и те врачи, спустя полвека, уже не работают. Однако Ангелина Белова заявила журналистам, что так или иначе намерена найти виновных в семейной трагедии и призвать к ответу через суд Минздрав России.

Юрист Елена Федотова добавила, что срок давности для такого иска не помеха, так как он исчисляется с момента, когда пострадавшее лицо узнало о нарушении своих прав.