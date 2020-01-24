В Казани задержали 18-летнего наркодилера. Он спрятал наркотики в пластилин

В Казани у 18-летнего парня нашли мефедрон и марихуану.

Как сообщают в МВД РТ, 4 января около 3 часов утра экипаж ГИБДД задержал молодого человека, его подозревали в противоправных действиях. На основании этого было принято решение о проведении личного досмотра задержанного. В переднем левом кармане полицейские обнаружили комок из пластилина, внутри которого было спрятано порошкообразное вещество белого цвета. Экспертиза показала, что веществом являлся мефедрон, масса изъятого наркотика составила 2,03 грамма.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело, в рамках расследования которого дома у молодого человека провели обыск. В квартире нашли еще порядка 85 граммов марихуаны. Молодой человек признался, что хранил запрещенное вещество для дальнейшего сбыта. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.