Житель Татарстана отправится в колонию за изнасилование 92-летней бабушки

В селе Чувашская Бездна Дрожжановского района РТ мужчина изнасиловал 92-летнюю бабушку. Ему вынесен приговор, сообщают в Следкоме РТ.

По данным ведомства, 1 октября 2019 года 58-летний Вячеслав Пустынин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проник в дом 92-летней местной жительницы и стал требовать вступить с ним в интимную близость. Получив отказ, мужчина несколько раз ударил ее, в том числе по лицу, после чего надругался над женщиной.

Злоумышленник, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности, в том числе за изнасилование, вину полностью признал. Дрожжановский районный суд приговорил Пустынина к 5,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.



