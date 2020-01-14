«Смерть дежурит на дорогах»: авария в Татарстане унесла жизни трех человек, еще трое в больнице

Сегодня, 14 января, в 10 утра в смертельном ДТП погибли три человека. По данным МВД РТ, на 16 километре автодороги Арск – граница Марий Эл столкнулись "Рено Дастер" и "Тойота Королла". По предварительным данным, водитель "Рено" не выбрал безопасную скорость движения, нарушил правила расположения транспорта на проезжей части и выехал на "встречку", по которой и ехала "Тойота".

В результате ДТП водитель - 53-летний мужчина и два пассажира «Тойоты» – девушка 1986 года рождения и неустановленный мужчина на вид 55 лет – от полученных травм скончались на месте происшествия. Еще два пассажира этого автомобиля и водитель "Рено" - 45-летний гражданин - получили тяжелые травмы, рассказали в полиции.

Видеозапись последствий аварии попала в социальные сети. Пользователи отмечают, что на данном участке дороги ПДД нарушают часто, а также просят водителей быть аккуратнее и внимательнее.

"Смерть каждый день дежурит на дорогах"

"слишком часто в арске дтп,что за зона отчуждения"

"Господи спаси и сохрани всех на дорогах ! Будьте внимательны и осторожны . скорость и адреналин не стоит жизней" - пишут татарстанцы.

Напомним, что сегодня утром в Казани авария с участием двух машин такси спровоцировала огромную пробку.