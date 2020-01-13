«Для России противостояние США и Ирана позитивно»: казанский политолог высказался о ситуации в мире

2020-ый год начался с известий о новом витке развития сложных отношений США и Ирана, что вскоре привело к распространению по всему миру слухов о начале Третьей мировой войны.

Между тем отношения Татарстана и Ирана в последние годы оставались теплыми. В 2019 году был открыт прямой авиарейс из Казани в Тегеран. Это должно было способствовать притоку иранских туристов в РТ.

Корреспондент ProKazan.ru взял интервью у казанского политолога и выяснил, как политические события начала января могут повлиять на жизнь россиян.

Для начала восстановим ход событий, произошедших в начале года.

3 января в результате авиаудара США был убит командир иранского элитного подразделения "Аль-Кудс" Сулеймани.

В ответ на убийство своего генерала 8 января Иран нанес ракетный удар по двум американским базам в Ираке.

В этот же день в небе над Тегераном загорелся самолет Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины". В результате катастрофы погибли все находившиеся на борту 176 человек. Большинство из них были гражданами Ирана и Канады.

Власти Ирана сначала назвали причиной катастрофы возгорание в двигателе, но позднее признали свою вину за крушение украинского Boeing. Пассажирский самолет был определен оператором системы ПВО в качестве крылатой ракеты, однако из-за помех связи он не доложил об этом вовремя командованию и самостоятельно принял решение выпустить по лайнеру ракету, сообщает РБК.

10 января Генконсульство Ирана в Казани открывало Книгу соболезнований по случаю убийства генерала Сулеймани и крушения самолета Boeing 737 под Тегераном.

Преподаватель КФУ, кандидат политических наук Айдар Закиров, прежде чем заговорить о войне, рассказал об истоках ирано-американского конфликта:

"Во-первых, стоит сказать, что конфликты на Ближнем Востоке идут давно, и причины нужно искать в самом Ближнем Востоке. Там проживает слишком много разных этносов, много представителей разных конфессий, плюс там не проводилась политика секуляризации, когда происходило отделение религии от государственной власти, поэтому в политике государств Ближнего Востока религиозные факторы играют очень важную роль.

Во-вторых, взгляды на саму религию среди государств Ближнего Востока очень разные: в Саудовской Аравии правят сунниты, а в Иране - шииты. Отсюда возникают фундаментальные противоречия в интересах государств.

В-третьих, более развитые государства стремятся, особенно сейчас, когда на Ближнем Вотоке нашли нефть, оказывать определенное влияние. И США здесь играют не последнюю роль.

Если говорить о сегодняшних событиях, то, стоит взглянуть на политику США и Трампа. Трамп преследует свои внутренние политические интересы. Он набирает себе политические "очки" перед собственным населением, перед политической элитой США. Осенью будут выборы президента, Трамп хочет победить на них. Маленькая победоносная война эффективна при любых избирательных компаниях. Буш - младший делал то же самое в 2003 году. Единственное, он довел все до вторжения в Ирак. Я думаю, Трамп на это не осмелится, потому что ему жертвы американских граждан не нужны. Он может запугивать, но не думаю, что он пойдет дальше.

Иран — нефтедобывающее государство, и ему тоже хочется иметь с этого дивиденды. Иран хочет разбогатеть на продаже нефти, как Саудовская Аравия. Кроме того, Иран хочет заявить о том, что Иран — это мощное государство. Они стремятся разработать ядерное вооружение и попасть в "Ядерный клуб".

Дональд Трамп назвал убитого иранского генерала Касема Сулеймани террористом №1 в мире, обвинив его в нападении на американских дипломатов и военнослужащих. Считаете ли вы иранского генерала таковым? Почему его убили именно сейчас?

"Помощник Трампа утром 10 января заявил о том, что они не обладали 100% гарантией того, что Сулеймани готовил новые нападения. Отсюда стоит сделать вывод и посмотреть на внешнюю политику США при подготовке операций по ликвидации Муаммар Кадаффи, Саддама Хусейна.

Сейчас эпоха гибридных войн. Сначала общество подготавливается, чтобы оно не реагировало негативно на происходящие события, потому что убийство человека — это все-таки антигуманное действие. Но при должной подготовке общественности, она может воспринять эту информацию положительно.

Поэтому что здесь на слуху у всех? Террорист. Стратегия американцев такова: объявляем его террористом и открываем себе полный карт-бланш.

Скорее всего Сулеймани устранили именно сейчас в связи с подготовкой Трампа к предвыборной кампании. Про то, что он руководит прокси — неофициально финансированными боевыми организациями, действующими на территории других государств — было известно давно".

Ракетный удар по базе США со стороны Ирана был неточным, имитационным или договорным?

"Если считать что именно Иран подготавливал нападение на американское посольство в Багдаде в декабре, убийство Сулеймани и ответная реакция на это со стороны Ирана, то это скорее имитация, по большей части, чтобы не упасть лицом в грязь перед мировой общественностью.

Ответная реакция через прокси была бы куда эффективнее, ели бы иранцы хотели бы отомстить. Тем более, что Иранцы за 2 часа до ракетного запуска предупредили иракцев об этом, а те передали информацию американцам. Поэтому американские войска и те, кто работает на этих базах, были выведены оттуда, и никто не пострадал".

Как конфликт между США и Ираном может сказаться на России? Может ли Россия ввязаться в конфликт?

"Наблюдая за политикой нашего руководства, могу сказать, что они не реагируют на провокации и правильно делают, потому что холодная война все-таки нас чему-то научила. Если ввязаться в еще одну войну, наша экономика не выдержит.

При этом происходящие события в Иране сказываются на России двояко.

С одной стороны, общественность боится, что будет война, и Россия, как союзник Ирана, ввяжется в очередное противостояние, которое российской общественности не нужно. Сирийская операция унесла жизни многих наших соотечественников. Поэтому общественность негативно среагирует на это. Война никому не нужна сейчас.

С другой стороны, для экономики России противостояние США и Ирана позитивно. Если посмотреть на котировки нефти, то сейчас цена на нефть бьет очередные рекорды, нефть стоит выше 70 долларов. Поэтому евро и доллар пошли вниз. Это польза для российской экономики".

Какое дальнейшее развитие может получить этот конфликт?

"Можно назвать 8-9 сценариев развития этой ситуации. Вряд ли все закончится здесь и сейчас. Потому что по логике событий, которые происходили в истории, всегда идет некий обмен "колкостями".

Если посмотреть на Иран и США, то у них все начиналось с бомбардировки ракетами нефтеперерабатывающих заводов в Саудовской Аравии. Говорят, что это совершил Иран. Потом нападение на посольство США в Багдаде, убийство Сулеймани, ракетная бомбардировка американских баз — взаимный обмен. Поэтому, я думаю, на этом все не закончится. Вчера вечером канадские и американские представители заявили, что самолет украинский был сбит по ошибке Ирана. Поэтому события будут еще развиваться.

Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская считает, что мир уже находится в состоянии Третьей Мировой Войны. А вы как считаете?

"Есть точка зрения, что с 2000-х годов идет процесс "холодной войны 2:0". Международные отношения характеризуются тем, что они анархичны. ООН не выполняет полностью регулятивную функцию, чтобы приструнить активные государства. Поэтому все государства действуют исходя из собственных интересов. Противостояния всегда будут".

А что вы думаете о Третьей мировой?