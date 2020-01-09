Жители Татарстана могут выразить соболезнования Ирану

В Генконсульстве Ирана в Татарстане откроют Книгу соболезнований по случаю убийства генерала Сулеймани и крушения самолета Boeing 737 под Тегераном. Соответствующую ноту направило Генконсульство в Департамент внешних связей президента республики, пишет "Татар-информ". Она будет открыта 10 января 2020 года с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00.

Напомним, что Глава спецподразделения "Аль-Кудс" в составе Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани был убит 3 января 2020 года в результате авиаудара ВВС США. Пассажирский самолет, следовавший в Киев, упал неподалеку от Тегерана 8 января, на его борту было 176 человек, все они погибли.

Ранее мы писали о том, что рейсы из Казани в Дубай, маршрут которых проходит в воздушном пространстве Ирана, не были отменены.