Росгидромет объяснил причину аномально теплой погоды

Глава ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин объяснил причину аномально теплой погоды в России, сообщает РИА Новости. По словам Варакина, пока на территории страны не сформировалась мощная зона высокого давления или «сибирский максимум». Обычно он образуется над западной и восточной Сибирью, Красноярским краем и Якутией.

«Эта зона "держит" теплый воздух и идет выхолаживание, а потом этот холод естественно распространяется на Урал и в центральную Россию", - пояснил синоптик», - отметил Варакин.

По словам синоптика, этой зимой антициклон находится на границе Монголии, над северо-западным Китаем и захватывает южные части Бурятии и Забайкалья. Поэтому весь холод идет в Канаду и на Аляску, где морозы доходят до 30 градусов. Такая циркуляция воздушных масс больше характерна для конца октября, чем для начала января.

Синоптик назвал идеальным стечением обстоятельств причину того, что в России установилась аномально теплая погода. Холодная зона сталкивается с воздушными массами над теплым Гольфстримом и формирует мощные циклоны, которые приносят тепло через Северное море в Европу, а после распространяется на северо-запад России.

В ближайшие дни на территории от Казани до Средней Волги и Урала прогнозируется температура воздуха на 8-10 градусов выше климатической нормы. Сегодня синоптики обещают жителям Татарстана мокрый снег, метель, усиления ветра порывами до 17 м/с.