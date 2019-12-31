В Национальном музее РТ выставят личные вещи Екатерины II

В новом 2020 году в Национальном музее РТ можно будет увидеть личные вещи Екатерины II.

Уникальная экспозиция будет открыта в Казани к концу 2020 - началу 2021 года. Предметы, участвующие в экспозиции, будут связаны с Казанским краем, сообщило ИА "Татар-информ".

Экспозиция будет доступна 2-3 месяца.

Напомним, что Национальный музей РТ при сотрудничестве с коллегами из Царского Села уже организовывал в Казани выставку к 220-летию Пушкина. В нее также вошли личные вещи императорской семьи.