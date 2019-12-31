Известно, какие центры оформления ДТП будут работать в Казани в новогодние праздники

Стал известен режим работы центров оформления ДТП в праздничные дни.

В последний день 2019 года оформить аварию можно будет до 20.00 по двум адресам: в автосалонах "КАН-Авто" (Сибирский тракт, 48) и в "ТТС" по адресу проспект Победы, 194. После 20.00 оформить ДТП можно будет в доме № 48 по Сибирскому тракту, как сообщает ИА "Татар-информ".

1 января Центры оформления ДТП работать не будут, но на улицах города будет дежурить патрульный автомобиль ДПС.

Со 2 января все Центры оформления ДТП будут работать в обычном режиме.