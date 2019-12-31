Минниханов поздравил жителей Татарстана с Новым годом

Президент Татарстана поздравил жителей республики с Новым годом и пожелал счастья, мира, добра и благополучия в 2020 году:

"Дорогие татарстанцы! Сердечно поздравляю вас с наступающим Новым годом! Желаю, дорогие друзья, всем нам и впредь следовать созидательным курсом. Пусть в новом году нам во всем сопутствует удача! Счастья, мира, добра и благополучия вам, вашим семьям, родным и близким людям! С Новым 2020 годом!"

В своем новогоднем обращении Минниханов дал положительную оценку уходящему году:

"Отрадно, что 2019 год в целом для нашей республики сложился удачно. Новые инвестиции и производства, комфортабельное жилье, современные учреждения образования и науки, здравоохранения, культуры и спорта, комфортная среда — все это результат созидательной работы каждого из нас".

Глава республики с оптимизмом смотрит в будущее:

"Безусловно, уходящий год принёс нам не только радость свершений, немало ещё остаётся нерешённых вопросов. Но, уверен, что нет таких трудностей, которые мы не можем преодолеть сообща. Единство, оптимистический настрой и вера в собственные силы – вот то, что позволяет нам и всему Татарстану двигаться вперёд, открывать новые возможности и горизонты развития".