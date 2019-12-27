2019 год стал одним из самых теплых за последнее столетие: в Казани обсудили аномальную погоду

Ноябрь уходящего года в Казани выдался на редкость теплым и бесснежным. Минимальная темпера воздуха составила минус 6 градусов. Аномально теплые температуры в России зимой специалисты считают проявлением глобального потепления.

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Глобальное потепление — это постепенный рост средней годовой температуры поверхностного слоя атмосферы Земли и Мирового океана. Данный процесс происходит из-за увеличения концентрации парниковых газов в атмосфере Земли, изменения солнечной активности и т. д. Это одна из главных экологических проблем планеты.

Из-за глобального потепления у берегов Австралии уже сейчас уменьшилось количество здоровых водорослей и вечнозеленых мангровых лесов. Последствия повышения уровня моря из-за глобального потепления грозят наводнениями и затоплением многих участков суши.

27 декабря в Казани обсудили особенности зимы на фоне глобального потепления. На конференции выступили специалисты в области метеорологии и климатологии.

Доктор географических наук, профессор КФУ Тимур Аухадеев огласил погодные топы.

"Это лето было самым холодным за последние 25 лет. За последние 120 лет этот год вошел в топ-6 самых теплых лет. Количество дней в году, которые оказались с температурой выше нормы, составило 223, то есть 2/3 от всех дней. Нынешний декабрь претендует на право быть самым комфортным за последние 120 лет с точки зрения резких перепадов давления. (Таких перепадов было всего 4)", - отметил Аухадеев.

Температура в России постепенно повышается, констатировал заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Юрий Переведенцев:

"С 70-ых годов температурный фон стал повышаться. За последнее десятилетие в России среднегодовая температура повысилась на полтора градуса".

Метеоролог отметил, что раньше в России было гораздо больше суровых зим. С 2015 года зимы с каждым годом становятся все теплее.

Перевединцев высказал свое мнение о глобальном потеплении. Он не считает антропогенные причины потепления главными:

"Процесс потепления неоднородный, даже если мы встанем на позицию антропогенной теории, что за счет человеческой деятельности все происходит, все равно от естественных факторов никуда не уйти. От циркуляции, солнечной активности и так далее. Температурные колебания на это указывают".

Ученый спрогнозировал в Казани теплый январь:

"Как показывают наши оценки, если декабрь теплый, то январь тоже может оказаться теплым, выше нормы".

На конференции выяснилось, когда в Казани ожидать снег.

В конце декабря в столицу Татарстана с Запада придет циклон, который принесет в ночь с 30 на 31 декабря снегопад. При этом температурный фон повысится.

Корреспондент ProKazan.ru выяснил, хотят ли снежный Новый год пользователи социальных сетей. Их мнение разделилось.

"Зима без снега — это идеально", - пишет Гена.

"Я уезжаю на праздники в деревню, там снег точно есть", - говорит Данил.

"Я всегда хотела, чтобы зимы у нас были потеплее, как в Европе. И без снега хорошо", - поделилась своим мнением Екатерина.

"А я бы хотела, чтоб пошел снег. Это же волшебно", - пишет Евгения.