Жители РТ просят у Минниханова асфальт, детсады и кресло президента

В "Инстаграм" президента РТ появился пост с сообщением о том, что Рустам Минниханов исполнит мечты еще трех детей, отправивших письма на "Елку желаний". В этот раз дети хотят планшет, экскурсию в пожарную часть и в кабину самолета.

Татарстанцы не смогли пройти мимо поста и начали оставлять комментарии со своими мечтами.

"Да детские желания должны сбываться.А вот моя четырехлетняя дочь мечтает ходить в детский сад, но увы его в нашем селе нет (("

"Дочь мечтает побывать за кулисами театра оперы и балета и о фотосессии с балериной... Видимо надо ехать к елке,а вдруг)))"

"А я мечтаю чтобы дети наши не дышали мсз, мечтаю чтобы его построили где нибудь подальше от города"

"Мы очень мечтаем чтобы в нашей деревне появился АСФАЛЬТ"

"Мечтаю о снижении процентной ставки по ипотечному кредиту"

"Зарипов Линар , мечтает стать президентом Татарстана ! Исполним?" - пишут о своих желаниях татарстанцы.

Напомним, что накануне директор компании "Иноватэк" не захотел исполнять мечту девочки из Белгородской области, написавшей письмо на "Елку желаний", о поездке в Казань.