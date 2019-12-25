В казанском аэропорту на сутки задерживают вылет самолета

В аэропорту "Казань" на сутки задержали рейс RT543 авиакомпании АО "ЮВТ АЭРО" из столицы РТ в Череповец. Он должен был состояться 24 декабря в 19 часов 20 минут, однако, как сообщается, рейс отменили из-за неблагоприятных погодных условий в аэропорту прибытия.

На рейс было зарегистрировано 28 пассажиров, из них 1 ребёнок, 7 человек отказались от перелета и сдали авиабилеты. 21 пассажир размещен в гостинице, гражданам предоставлены прохладительные напитки и горячее питание. В пункт назначения в случае улучшения погодных условий в Череповце пассажиры отправятся следующим рейсом сегодня, 25 декабря, в 19 часов 20 минут.

В аэропорту права пассажиров отмененного рейса контролируются лично заместителем Татарского транспортного прокурора, сообщают в ведомстве.