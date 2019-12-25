Ночью в Казани пьяная толпа напала на полицейских

Накануне ночью в Приволжском районе произошел конфликт между нетрезвыми гражданами и сотрудниками полиции.

Как пояснили корреспонденту ProKazan.ru в УМВД Казани, примерно в 0:30 экипаж патрульно-постовой службы получил заявку о том, что возле дома 22/7 по улице Братьев Касимовых молодые люди громко слушают музыку из автомобилей. Прибывшие на место правоохранители обнаружили две группы молодых людей на машинах ВАЗ 2114 и Фольксваген.

На сделанные замечания присутствовавшие отреагировали агрессивно, стали отталкивать полицейских, пытаясь своими действиями спровоцировать драку. В дальнейшем все участники конфликта - 11 молодых людей в возрасте от 18 до 33 лет - задержаны и для разбирательства доставлены в отдел полиции.

В ведомстве уточнили: на задержанных составлены административные материалы по ст. 19.3 "Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции…" КоАП РФ. Также материалы для принятия процессуального решения по статьям "Применение насилия в отношении представителя власти" и "Оскорбление представителя власти" будут направлены в Следком республики.