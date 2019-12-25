В Татарстане начался суд над педофилом-рецидивистом: он предлагал девочке посмотреть щенят

Верховный суд Татарстана начал рассматривать дело 38-летнего жителя Зеленодольска, обвиняемого в изнасиловании 8-летней девочки. Об этом сообщили в прокуратуре Татарстана. До этого обвиняемый 10 лет провел в местах лишения свободы за аналогичное преступление, в отношении него суд избрал мерой пресечения заключение под стражу.

Ранее Следственный комитет РТ сообщал, что 17 сентября этого года пьяный мужчина увидел в Казани группу девочек, подошел к ним и предложил пойти смотреть щенят. Девочки отказались и ушли, однако, одну из них педофил догнал, зажал ей рот и отвел в лес. Там, угрожая расправой, надругался над ребенком.

После этого мужчина проводил ребенка домой и пошел продолжать пить. Школьница рассказала о случившемся родителям, подозреваемого задержали в тот же день.