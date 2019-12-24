Участие Татарстана в пилотном проекте по проведению обязательного ЕГЭ по истории желательно и целесообразно. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил министр образования и науки РТ Рафис Бурганов.

"Как правило, школы Татарстана участвуют в пилотных проектах по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации. Участие в "пилоте" позволяет понять, какие трудности могут выявиться на экзамене, как предотвратить возможные проблемы, как готовиться выпускникам и учителям к его проведению", - приводят слова министра в его пресс-службе.

При этом он заметил, что ЕГЭ по истории в республике не является самым массовым экзаменом - в этом году его сдавали чуть больше 1,5 тысяч выпускников. Рафис Бурганов считает, школьников и их родителей нужно мотивировать на сдачу госэкзамена по истории

"Если мы хотим, чтобы выпускники школ знали историю своей страны, были патриотами, безусловно, обязательный ЕГЭ по истории нужен", - отметил Бурганов.