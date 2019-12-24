В Татарстане ужесточили закон о митингах

Сегодня на заседании Государственного Совета принят законопроект о внесении изменения в статью 12 республиканского закона об обеспечении условий реализации прав граждан на проведение собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований. Об этом сообщают на сайте органа власти.

Согласно документу, снимается запрет на проведение митингов в местах, находящихся в радиусе 50 метров от входа в государственные учреждения. Одновременно с этим уточняется перечень объектов и территорий, где может быть запрещено проведение митингов, демонстраций и шествий. Он сформирован с учетом того, что проведение публичных мероприятий в этих местах может повлечь нарушение прав и свобод человека и гражданина, законности и правопорядка, общественной безопасности. Однако, по словам министра юстиции республики Рустема Загидуллина, абсолютного запрета на проведение публичных мероприятий на данных территориях нет. Речь идет о целесообразности и учете прав всех граждан, балансе публичных и частных интересов.