Брат на брата: в Татарстане мужчина убил своего брата тремя ударами ножом

Житель Татарстана убил родного брата, трижды ударив его ножом

В Азнакаевском районе Татарстана возбуждено уголовное дело в отношении 37-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве собственного брата.

По предварительной версии следователей, 7 февраля братья вместе распивали алкоголь. В какой-то момент они поссорились, началась драка.

Младший брат трижды ударил ножом старшего - 41-летнего родственника. Позже он сам попросил соседей вызвать скорую помощь. Через два дня пострадавший умер в больнице, сообщает СУ СКР по РТ.

Причастность к совершению преступления подозреваемый признал. Следственные действия продолжаются.

Ранее ProKazan сообщал, что женщина убила своего 76-летнего мужа прямо в больничной палате.