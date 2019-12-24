В Казани утвердили цены на проездные в 2020 году

Новые расценки на проездные опубликовали на "Транспортном сайте города Казани". Известно, что самый дорогой проездной - без лимита на наземный транспорт и 50 поездок в метро - будет по-прежнему стоит 2500 рублей. Такой же, но за исключением автобусов обойдется в 2200.

Безлимитные трамвай и троллейбус будут стоить 1600 рублей в месяц, один из этих видов транспорта - 1500. Данные суммы также остались без изменений.

Безлимитный проездной на все городские автобусы с 2020 года также не изменит стоимость - это 2300 рублей. Безлимит на один маршрут автобуса обойдется казанцам в 1300 рублей за месяц. Еще один проездной - на 100 поездок в любом виде транспорта - подорожал на 200 рублей. Теперь он будет стоить ровно 2000.

Напомним, что с 1 января 2020 года в Казани повысится стоимость проезда в общественном транспорте - она будет составлять 30 рублей.