Казань сохранила позиции в рейтинге городов по эффективности управления

Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК) опубликовало третий рейтинг эффективности управления в городских округах РФ.

По данным исследования, в целом за 2019 год эффективность управления в городах снизилась. В топ рейтинга по-прежнему вошли Тюмень, Казань и Салехард, при этом в числе аутсайдеров оказались Владивосток, Архангельск и Ярославль. Отметим, что в первом подобном рейтинге столица РТ получила первое место, в следующем уже только второе, в этом году - третье.

Как сообщают в АПЭК, рейтинг составлен на синтезе экспертных оценок и специальным образом обработанных статистических данных. Он представляет собой результаты уникального исследования, не имеющего аналогов в российской практике изучения муниципальной власти.