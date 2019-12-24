В новогоднюю ночь цены на проезд в автобусах Казани не изменятся

В новогоднюю ночь цены на проезд в общественном транспорте Казани не изменятся. Повышение цен планируется только утром 1 января, автобусы выйдут на линию с 7 утра. Такое решение было принято на совещании перевозчиков, прошедшем накануне в Комитете по транспорту Казани.

Добавим, что в ночь с 31 декабря по 1 января автобусы, трамваи и троллейбусы будут курсировать до 2 часов ночи.

Напомним, с 1 января проезд в наземном общественном транспорте Казани подорожает до 30 рублей за поездку. Цены на метро останутся прежними.