Стали известны подробности серьезного ДТП на улице Фучика в Казани

В ГИБДД Казани рассказали обстоятельства серьезного ДТП напротив дома №108 по улице Фучика в Казани, произошедшего накануне, 23 декабря.

По предварительным данным, в 15-10 55-летний водитель за рулем автомобиля «Лада Гранта», при развороте не уступил дорогу и столкнулся с Mercedes под управлением 23-летнего водителя. Напомним, в социальных сетях очевидцы сообщали, что водитель отечественной легковушки от удара вылетел через пассажирское окно.

В результате ДТП водитель «Гранты» получил закрытый перелом лопатки, закрытый перелом ребер, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение.

У водителя иномарки закрытый перелом стопы, ушиб правого коленного сустава, сотрясение и ушиб мягких тканей лобной области.