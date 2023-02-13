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"Персонажи не выдерживают критики": детский омбудсмен Татарстана Волынец призвала разжаловать наставников шоу "Голос. Дети"

Детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец призвала принять меры к наставникам шоу "Голос. Дети"
"Персонажи не выдерживают критики": детский омбудсмен Татарстана Волынец призвала разжаловать наставников шоу "Голос. Дети"

Фото: ctnews.ru

Детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец заявила о большом количестве жалоб, которые она получает от родителей на наставников вокального шоу "Голос. Дети". По ее словам, мамы и папы недовольны образом исполнителей, которые присутствуют в жюри проекта.

Сейчас наставниками юных исполнителей являются Баста, Егор Крид, а также певица МакSим. Омбудсмен напомнила, что у Басты и Крида в свое время встречались в репертуаре песни с непечатными выражениями. Кроме того, все исполнители имеют татуировки и не скрывают их.

"Неужели в нашей огромной стране больше нет кандидатов в наставники, кроме этих не выдерживающей критики персонажей?" — возмутилась Волынец.

Давая интервью "Газете.ру", Волынец отметила, что у наставников нет и выдающихся вокальных данных.

"МакSим талантливый автор, но в вокальном плане она очень слабая. Как она может научить молодежь петь, если она сама не умеет? Или тот же Крид — я не слышала у него каких-то вокальных данных. Нужно, чтобы судили люди, которые могут чему-то научить конкурсантов. Я сильно сомневаюсь, что МакSим, Крид или Баста могут научить детей петь", — заявила Волынец.

В числе тех, кто мог бы прийти на место судей, омбудсмен назвала Викторию Черенцову и SHAMANа.

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