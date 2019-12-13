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«Минниханов глух, а остальные?» Противники МСЗ из Казани добрались до администрации Путина

Cегодня, 12:37 122 5 Автор: prokazan.ru

Противники строительства мусоросжигательного завода под Казанью сегодня пикетируют Администрацию президента Российской Федерации в Москве. «Минниханов глух…как вы думаете, а остальные?» - значится в сообщении активистов в социальных сетях.

«12-й день стоит палаточный лагерь против МСЗ под Казанью. Р.Н. Минниханов нас игнорирует. Просим помощи!!!» - написано на плакатах протестующих.

Напомним, активисты уже 12 дней живут в палаточном лагере на месте предполагаемого строительства мусоросжигательного завода. В числе их требований есть пункт о выдаче проектной документации будущего предприятия для проведения общественной экологической экспертизы.

Вчера стало известно, что завод не начнут строить, пока не будет проведена независимая экспертиза, об этом сообщила официальный представитель президента Татарстана Лилия Галимова.

 

комментарии

Горожанин
5
13 декабря 2019
12:52
>«12-й день стоит палаточный лагерь против МСЗ под Казанью. Р.Н. Минниханов нас игнорирует. Просим помощи!!!» - написано на плакатах протестующих.

А как он должен вам уделить внимание - приехать на пикник и вместе с вами костры с мусором пожечь, шашлычок организовать?
Не, я понимаю, чего хотят активисты - поэтому Минниханов ожидает решения независимых экспертов. Но что они хотят от него прямо сейчас, пойти против закона и здравого смысла? Похоже на провокацию.
Нечто
6
13 декабря 2019
13:01
Да заманали эти протестанты, заводы в Европе эксплуатируют успешно и без вреда, там европейцы тоже строить у нас будут, по их технологиям. Я ЗА ЗАВОД, Я ПРОТИВ СВАЛОК!
Горожанин
4
13 декабря 2019
13:04
Ангыра сарык
В ответ на комментарий пользователя
Да заманали эти протестанты, заводы в Европе эксплуатируют успешно и без вреда, там европейцы тоже строить у нас будут, по их технологиям. Я ЗА ЗАВОД, Я ПРОТИВ СВАЛОК!
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Горожанин
2
13 декабря 2019
13:12
сарынь на кичку
В ответ на комментарий пользователя
Ангыра сарык
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Горожанин
0
13 декабря 2019
13:18
А по-русски можете написать?
Путин тоже вряд ли поймет.)
В ответ на комментарий пользователя
Ангыра сарык
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Нечто
0
13 декабря 2019
13:31
А что мне столько дизлайков? По вашему лучше утопать в мусоре? Вспомните как Азино вечно орало что свалка в Самосырово горит и воняет? По вашему лучше, чтоб наши города окружали свалки? Где же вы защитники природы недоделанные а? Вспоминаю время когда метро начинали строить, все орали типа дома рушатся, да зачем надо, а сами катаетесь. Так же и с заводом, втолдычили себе типа только вред от завода и все, эксперты недоделанные.
Горожанин
0
13 декабря 2019
13:33
Это уже какой то фанатизм нездоровый! Посмотрите на ее табло? Вопрос в глазах и полное безразличие!!

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