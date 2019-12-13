«Минниханов глух, а остальные?» Противники МСЗ из Казани добрались до администрации Путина

Противники строительства мусоросжигательного завода под Казанью сегодня пикетируют Администрацию президента Российской Федерации в Москве. «Минниханов глух…как вы думаете, а остальные?» - значится в сообщении активистов в социальных сетях.

«12-й день стоит палаточный лагерь против МСЗ под Казанью. Р.Н. Минниханов нас игнорирует. Просим помощи!!!» - написано на плакатах протестующих.

Напомним, активисты уже 12 дней живут в палаточном лагере на месте предполагаемого строительства мусоросжигательного завода. В числе их требований есть пункт о выдаче проектной документации будущего предприятия для проведения общественной экологической экспертизы.

Вчера стало известно, что завод не начнут строить, пока не будет проведена независимая экспертиза, об этом сообщила официальный представитель президента Татарстана Лилия Галимова.