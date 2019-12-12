Проект мусоросжигательного завода под Казанью пройдет независимую экспертизу

В Татарстане не начнут строить МСЗ, пока не будет проведена независимая экспертиза, хотя юридически право на это есть. Об этом сегодня на брифинге в Кабмине сообщила официальный представитель Президента РТ Лилия Галимова.

"С юридической точки зрения, мы уже сейчас можем начать строить завод. Но с точки зрения наших интересов – чтобы убедиться в безопасности МСЗ, пока не пройдет международная экспертиза, строительства в Осиново не будет. Как я уже говорила, это те меры, принятые по распоряжению президента в связи с обеспокоенностью граждан" - приводит слова Галимовой "Казанский репортер".

По закону, обязательны две экспертизы - Главгосэкспертиза и экологическая экспертиза, которые уже проведены.Дополнительные проводятся толькьо для того, чтобы самим быть уверенными в безопасности МСЗ, подчеркнула Галимова.

Напомним, что противники строительства МСЗ под Казанью уже 11-ый день живут в палаточном лагере на месте предполагаемого строительства завода. В числе их требований есть пункт о выдаче проектной документации будущего завода для проведения общественной экологической экспертизы.