Спасатели нашли тело утонувшего в Казани рыбака

Сегодня, 11 декабря, водолазы подняли со дна Казанки тело утонувшего рыбака. Сообщение о гибели мужчины поступило в МЧС около 10 часов утра, на месте происшествия нашли личные вещи погибшего.

Поднять тело удалось только спустя полтора часа, сообщают в ведомстве. Оно находилось в 200 метрах от берега на глубине в 6 метров. Как отмечают спасатели, погибший рыбак проигнорировал запрещающий аншлаг, установленный в опасном месте.

Напомним, что аналогичная ситуация произошла вчера на Каме. Мужчина вышел рыбачить на реку, где и провалился под лед.