«Когда я освободился, будто попал в рай»: экс-заключенный из РТ о жизни в колонии

Нашего героя зовут Антон (имя изменено), и он совсем недавно освободился из тюрьмы. Его осудили по 228 ст. ч. 2 - "Хранение наркотических средств в особо крупном размере" и вынесли приговор - 4 года 6 месяцев в колонии общего режима. Прежде чем парень попал в исправительную колонию, он побывал в разных СИЗО и увидел реальные условия, в которых ему предстояло провести срок. На этот раз свои комментарии к материалу дал руководитель пресс-службы УФСИН России по РТ Алексей Ларин.

Здесь Вы можете прочитать первую часть беседы.

"Если меня послали, то значит автоматически приравняли к самой низшей касте"

Исправительная колония, в которую определили Антона, находилась в Пестречинском районе, в селе Пановка. Это зона, где сидят люди, отбывающие наказание в первый раз и только в общем режиме. По прибытии туда состоялся очередной процесс досмотра:

"Нас раздели, оставили только пару трусов и носков, и то которые были на мне. Всем выдали одинаковую летнюю одежду огромнейших размеров. А за окном был апрель, поэтому в ней было ужасно холодно".

Комментарий УФСИН: "Вещевым имуществом по сезону в учреждениях УФСИН по РТ обеспечиваются все осужденные. Переход на летнюю и зимнюю форму одежды производится после издания соответствующего приказа руководством УФСИН. В случае, если нет подходящего размера, в каждом учреждении имеется возможность произвести подгонку одежды в специальных мастерских".

Внешние факторы отходят на второй план по сравнению с тем, какой внутренний дискомфорт начинают ощущать заключенные, оказавшись на зоне. В первое время они находятся в полной растерянности и не понимают, как вести себя в тюремной обстановке. Но совсем скоро осужденные начинают подстраиваться под новые обстоятельства.

"По зоне вообще нельзя было перемещаться свободно: у каждого отряда есть свой закрытый участок, из которого невозможно выйти без разрешения администрации. Дни в колонии казались абсолютно одинаковыми: жили строго по распорядку. Подъем в 7 утра, затем строй как в армии и поход в столовую. Там было не важно, хочешь ты есть или нет, ты был просто обязан сделать это. Затем проверка на плацу, считали и смотрели не убежал ли кто-нибудь. Потом обед, снова проверка, ужин, проверка и в 11 вечера отбой".

Однако жизнь в тюрьме не ограничивается определенным режимом. В исправительной колонии заключенным предоставляют возможность работать и даже получать за это деньги. Также благодаря работе многие осужденные могут сократить свой срок:

"Все сотрудники были только "за", если ты работал. Причем работы много: ты можешь шить, работать в металлоцеху или мебельном, помогать готовить в столовой. Заключенные также получают там зарплату, но она была мизерная, примерно 6 тысяч в месяц. Её можно потратить в местном магазине, но цены там гораздо выше, чем обычно. Например, пачка чипсов за 30 рублей у нас могла стоить в два раза дороже".

Комментарий УФСИН: "У осужденных из заработной платы вычитается за питание, вещевое имущество и коммунальные услуги. Кроме того, некоторые осужденные выплачивают судебные иски".

Как выяснилось, жизнь в тюрьме оказалась совсем недешевой. На территории любой колонии, как утверждает наш собеседник, работает своя "рыночная система". Основной доход заключенного состоит из зарплаты и так называемых "продаж". О том, как это было устроено в Пановке, нам рассказал Антон:

"Некоторые заключенные неплохо "навариваются" на продаже телефонов. Например, можно купить обыкновенную черно-белую Nokia в пределах 30 тысяч рублей. А какой-нибудь андроид самый дешевый – за 50. Потом отдельно покупаешь сим-карту, она стоит от 3 до 5 тысяч, и зарядку за 8 тысяч рублей. Вообще пронести на зону телефон практически нереально, но некоторым это удавалось. Еще придумали такие телефоны – "пальчики" – они меньше зажигалки в два раза. Их могли, например, передать во время длительного свидания".

Комментарий УФСИН: "Данная информация не соответствует действительности. В исправительных учреждениях республики ведется постоянная работа по недопущению доставки запрещенных предметов на режимную территорию, в том числе сотовых телефонов, комплектующих к ним и денежных средств".

Тема насилия достаточно часто поднимается в контексте тюремной жизни. Колония - это система, которая полностью скрыта от глаз окружающих. Зачастую это порождает ощущение абсолютной безнаказанности и беззакония. Как следствие, на зоне случаются стычки как между самими заключенными, так и с работниками колонии:

"За все время насилия со стороны сотрудников не было. Но они могли в любой момент тебя сфотографировать, увести в изолятор, иногда "вымораживали" тебя специально, могли обзывать. Но чтобы руками кого-то трогать, такого вообще не было. Чаще разборки происходили между зеками. Но это только в случае, если ты куда-то "въехал". Просто так тебя никто никогда трогать не будет. Вообще в колонии существует целый ряд "понятий". Например, ни в коем случае нельзя воровать – сразу становишься "крысой". За это человека могут избить до неузнаваемости. Я все это видел неоднократно, бывало, участвовал сам. Это просто нужно делать, чтобы выжить там. Например, если меня послали, то значит автоматически приравняли к самой низшей касте. Соответственно, я не могу промолчать и должен нанести удар в этот же момент".

Комментарий УФСИН: "Все сотрудники колонии обязаны носить на себе видеорегистраторы. Устройство крепится на нагрудный карман куртки сотрудника и фиксирует все, что попадает в поле его зрения. Это сделано с целью профилактики противоправных действий со стороны осужденных и для использования информации при разборе конфликтных ситуаций между заключенными и сотрудниками".

"Когда я освободился, то будто попал в рай"

В тюрьме осужденные находятся в полной изоляции от окружающего мира. Единственными возможными собеседниками оказываются люди, отбывающие срок вместе с тобой. Однако не всегда заключенные могут выстроить между собой близкие отношения. Потребность в "нормальном" общении возрастает в несколько раз. Чтобы его хоть как-то восполнить, некоторые осужденные начинают общаться с девушками:

"Есть зеки, которые специально находят себе девушек по переписке. Осужденные начинают с ними общаться, "вешают на уши лапшу". В общем, делают все, чтобы девушка влюбилась, и только потом начинают раскрывать карты. Бывало такое, что дамы приезжали на зону и здесь же расписывались".

На зоне у заключенных нет времени, которые они могут посвятить только себе. Тюремная жизнь идет по определенному сценарию и полностью контролируется работниками колонии. Поэтому на протяжение всего срока осужденных не покидают мысли о жизни за пределами тюрьмы. Момент освобождения становится для многих самым ожидаемым:

"Когда я освободился, то будто попал в рай. Ты выходишь и понимаешь, что можешь делать что хочешь, идти куда хочешь. Ты свободный человек. Испытываешь неописуемые чувства, когда заходишь домой в первый раз и видишь родных".

Однако полная свобода - не гарантия того, что человек легко сможет вернуться в прежнюю жизнь. После долгих лет в колонии ему необходимо вновь социализироваться. Бывшие заключенные сталкиваются с целым рядом проблем: неумением устанавливать контакт с окружающими, отсутствием навыков самоконтроля, банально с поиском работы. Не все хотят видеть у себя в подчиненных человека с судимостью. В случае Антона все произошло немного иначе:

"Найти работу после освобождения мне было, в принципе, несложно. Меня устроили по знакомству. Тут не смотрят на судимость, главное, хорошо трудиться. Работа на зоне позволила мне выйти из тюрьмы пораньше на 1 год и 2 месяца. Но из-за этого я каждый месяц обязан платить государству 25 процентов со своей зарплаты, также должен быть официально трудоустроен".

С момента освобождения Антона прошло уже несколько месяцев. Сейчас он ведет довольно спокойную жизнь: проводит время с семьей и друзьями, ходит на работу, выстраивает новые отношения. Предыдущие отношения Антон завершил еще во время заключения. Исправительная колония стала для него жизненным уроком и позволила взглянуть на себя с другой стороны. Антон уверен: жизнь после тюрьмы существует, главное правильно использовать второй шанс.