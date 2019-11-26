«Бывало такое, что мы спали по очереди»: экс-заключенный о тюрьмах в Татарстане

Бывший заключенный рассказал, как устроены тюрьмы на территории Татарстана и что приходится делать, чтобы выжить в таких условиях.

Нашего героя зовут Антон (имя изменено). Он обычный парень из небольшого города Татарстана. Антону 23 года, и он работает в маленьком магазинчике. Однако от многих сверстников его отличает тюремный опыт.

Антон попал в колонию по 228 ст. ч.2 - «Хранение наркотических средств в крупном размере». Все произошло быстро: его вместе с товарищем застали в машине за употреблением наркотиков, затем последовали арест, суд и тюрьма.

Парень в мельчайших подробностях вспомнил период заключения, поэтому разговор затянулся надолго и публикуемое сейчас - первая часть материала.

«Много кто из так называемых друзей забыли и отвернулись от меня»

Многие относятся к заключенным настороженно и стараются избегать общения с ними. Но иная ситуация складывается, когда осужденным становится близкий человек. Наш герой рассказал, как восприняло арест его окружение:

«Родные, естественно, плакали, переживали. При том беспокоились они больше за моих родителей, потому что им было очень плохо. А вот многие из так называемых друзей просто забыли и отвернулись от меня. В итоге осталось буквально пару человек, вот сейчас я с ними и общаюсь».

Однако в более экстремальной ситуации находится сам осужденный. Особенно это касается тех, кто отправляется в колонию в первый раз. Ощущение неизвестности и неизбежности преследуют его, а последний день перед заключением, по словам нашего героя, навсегда вклинивается в память:

«Я знал, что сейчас поеду на суд и больше не вернусь. Понимали это родные, понимали в принципе все. Они были в слезах, потому что знали, что я дома как будто в последний раз, потом меня здесь не будет очень долго. Когда мы уже приехали на суд, отец отвел меня в сторону и сказал, что не сможет находиться в зале. Ну я его понимал, мне было очень плохо в этот момент».

«Камеры в СИЗО были в ужасном состоянии: мокрицы на полу, холодные мокрые бетонные стены вокруг»

В итоге Антона приговорили к 4 годам и 6 месяцам в колонии общего режима. За судом и вынесением приговора последовал арест и долгий путь в исправительной колонию:

«Сразу после суда надели наручники и увели в камеру. Там мы сидели вместе с моим подельником. У нас обоих было шоковое состояние. Даже не верилось, что все это возможно. Через 5 дней приехал поезд, который здесь называют «Столыпиным». Он должен был доставить нас в Казань».

В поезде, по словам героя, они попали в ужасные условия. Внутри поезда оказались камеры, в которых заключенные ехали больше 2 месяцев. Однако Казань не стала основным пунктом прибытия. Процесс передачи осужденных растянулся на долгое время. За это время Антон побывал в нескольких колониях:

«Камеры в каждой колонии были разными. Например, комната в поезде была 2 на 3 метра, типа двухэтажная. Окна такие малюсенькие, на них решетки. А вот камеры в СИЗО были в ужасном состоянии: мокрицы на полу, холодные мокрые бетонные стены вокруг. В них стояли только две двухъярусные кровати, которые там называли «шконарем». Вообще помещали в разные комнаты, в одних, например, могло быть человек 30-35, поэтому бывало такое, что спали мы по очереди. Еще было много табачного дыма, потому что окон нет и курили все прямо там. Первое время я очень переживал, мой срок казался очень большим. Но в камере я увидел 18-летних закладчиков с будущими сроками в 10-14 лет, мне стало немного легче, хотя было их очень жалко».

Несмотря на постоянную смену мест, условия, в которых оказывался Антон оставались неизменными. Заключенным было непонятно, куда их везут и когда они окажутся в исправительной колонии:

«Во всех СИЗО было одно и то же: встреча с собаками, полный осмотр догола, рост, вес и фото. Опять попадаешь в маленькую комнату, где стоишь часами и ждешь чего-то. Мне запомнилось, как в одной из таких камер было окно, правда разбитое, через него я видел часть Кировского района. Все это время я писал письма родным и своей девушке, а они присылали мне фотографии. Наверное, это самое ценное, что тогда у меня было».

В исправительной колонии Антон вместе с подельником оказался только через 2 месяца. Его определили в ФКУ ИК-3 в Пестречинском районе в с. Пановка. Встретили их не совсем доброжелательно: было много сотрудников правоохранительных органов, собаки и металлоискатели. Это была уже 4 по счету колония, в которой побывал наш герой, поэтому особых эмоций это место не вызывало. На тот момент было понятно одно: здесь Антону придется провести еще 4 года.