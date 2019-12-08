Жители Татарстана спасли лося, провалившегося под лед

Происшествие произошло сегодня недалеко от с.Котловка Елабужского района. Об этом пишет МЧС России по РТ.

На сообщение о помощи откликнулась дежурная смена временного спасательного поста из п. Красный Ключ Нижнекамского района. Они добрались до лося на судне на воздушной подушке (СВП) "Хивус-6". Затем инспекторы обвязали животное веревкой и попытались его вытащить. Однако усилия оказались тщетны, лось был слишком тяжелым. Тогда на помощь спасателям пришел мужчина на вездеходе "Шерп". С помощью него инспекторам удалось вытащить животное из воды и доставить на берег.