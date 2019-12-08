В Казани появятся два крытых футбольных манежа

Строительство объектов должно начаться в 2020 году. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Футбольно-регбийные манежи построят по ул. Чуйкова и ул. Танковая. Старт строительству первого объекта дал накануне президент РТ Рустам Минниханов. В режиме видеоконференцсвязи было положено начало строительства манежа по ул. Танковая. Это будет одноэтажное здание площадью 6 тыс. кв. м. Комплекс будет включать в себя ресепшн, зону ожидания, медицинский блок, помещение охранно-пожарного поста, помещение хранения спортинвентаря и помещение хранения спецтехники.

«Мы живем в тех климатических условиях, когда заниматься футболом можно только в летний период. Конечно, это сильно отражается на подготовке будущих спортсменов и в целом на любителях футбола. Поэтому принято решение в рамках празднования 100-летия ТАССР реализовать такие проекты. Это специальные спортивные проекты, которые мы уже в следующем году запустим в эксплуатацию. Считаю, что это важное событие для нашей республики», – сказал Рустам Минниханов.

Отметим, также строительство футбольных манежей началось еще сразу в двух городах городах республике. В Нижнекамске он появится по ул. Тукая, а в Набережных Челнах по ул. 40 лет Победы.