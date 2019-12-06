«Он был скромным и честным». Скончался судья Арбитражного суда РТ Андрей Юшков

Накануне, 5 декабря, ушел из жизни судья Арбитражного суда Татарстана Андрей Юшков. Ему было 57 лет. Информацию о смерти коллеги опубликовали на официальном сайте суда.

Андрей Юшков родился 13 марта 1962 года в Елабуге. В 1991 году окончил Казанский государственный университет по специальности правоведение. 21 декабря 1988 года постановлением Госсовета РТ избран судьей Арбитражного суда Татарстана. В 2012 году ему было присвоено звание почетного работника судебной системы, в 2016 году – заслуженного юриста Татарстана.

«Андрей Юрьевич обладал высоким профессиональным уровнем теоретических знаний и практических навыков при осуществлении правосудия, добросовестно относился к выполнению служебных обязанностей. Он был скромным, честным и добросовестным человеком, надёжным и добрым другом», - говорится в сообщении суда.

Портал Prokazan.ru выражает соболезнования родным и близким Андрея Юшкова.