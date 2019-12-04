Татарстану выделят 1,1 млрд рублей за эффективную работу чиновников

Дмитрий Медведев утвердил размер грантов для регионов страны за достижение показателей эффективности деятельности высших должностных лиц и органов исполнительной власти. Распоряжение опубликовано на сайте правительства РФ.

Татарстану выделили грант в размере 1,1 млрд рублей. Всего между регионами распределили 45 млрд.

Самая большая дотация будет выделена Крыму – 1,6 млрд рублей. По 1,5 млрд получат Санкт-Петербург, Самарская, Тюменская и Ленинградская области, Краснодарский край.

Меньше всего суммы грантов у Чукотского автономного округа – 265 млн, Адыгеи – 266 млн, и Сахалинской области – 281 млн.