В Казани девочки отхлестали сверстницу по щекам и сняли это на видео

В социальных сетях появился ролик, на котором три девочки-подростка дают пощечины своей сверстнице. Видео, судя по всему, снято еще летом, но появилось в интернете только сейчас.

Пострадавшая девочка стоит у стены, остальные по очереди подходят и дают ей пощечины, причем за кадром слышно, как одна советует другой "не бить с кулака, а то синяк останется". Девочка, которой наносят побои, даже не оказывает сопротивления.

"Родственники говорят, что все произошло еще в августе, но видеозапись инцидента появилась только сейчас. К девочке пристали подростки, когда она проходила мимо ТЦ. Затем они выследили ее место жительства и стали регулярно караулить. И в один из дней напали на нее забавы ради, снимая все на видео" - такой комментарий опубликован вместе с видеозаписью.

Пользователи соцсетей возмутились поведением обидчиц:

"Таких кикимор нужно на кол сажать в центре городской площади и родителям руки отрубать за попустительское воспитание"

"Ни у кого нет права поднимать руки. Всегда можно решить мирным путём. Этих малолеток надо судить. Жаль, что в этом возрасте это невозможно" - пишут казанцы.

Однако нашлось немало тех, кто раскритиковал поведение пострадавшей девочки:

"Это всегда было. Это не есть хорошо, но дети слишком жестоки. Нужно учить своих детей не бояться и уметь дать отпор. Если она один раз стояла, хлопала глазами и терпела издевательства, удары, то так будет всегда".

"Стоит один раз дать отпор и они отстанут. Ведь те, кто так самоутверждается, толпой на одного, сами трусы те ещё".

"Нормально так она стоит, как будто знает за что ее шлепают"

"Вы не зная всей ситуации гоните просто так на девочек? А если она сама виновата и подучила по заслугам? Вы прежде чем гнать , обдумайте все. А девочка могла родителям все что можно рассказать. Такое всегда было и будет, не вам их судить уж точно."

"Вообще не понимаю как можно стоять и молча принимать удары по лицу. Дай отпор. Бей, пинай, ори диким голосом, просто выколи им глаза" -комментируют горожане происшествие.

Добавим, что прокуратура РТ поручила полицейским найти участниц происшествия.