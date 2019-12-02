«Не налила водки»: казанец устроил сожительнице скандал и был зарезан

Вечером в воскресенье, 1 декабря, в квартире одного из домов по улице Гудованцева было найдено тело 41-летнего гражданина с колото-резаной раной груди.

Как сообщают в Следкоме РТ, по подозрению в преступлении задержана 39-летняя женщина - сожительница убитого. По версии следствия, мужчина и женщина вместе распивали спиртное.

"Мужчина устроил сожительнице скандал, потому, что та не налила ему водки и несколько раз ударил ладонью по лицу. В какой-то момент женщина схватил со стола нож и ударила сожителя. В результате полученного ранения он скончался на месте." - рассказали следователи.

По факту убийства возбуждено уголовное дело, задержанная частично признала причастность к совершению преступления, она заключена под стражу. Расследование продолжается.