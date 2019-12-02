Из детского сада в Казани эвакуировались 165 человек

Сегодня утром из детского сада по улице 2-я Юго-Западная в Кировском районе поступило сообщение о запахе гари.

По данным МЧС РТ, на момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения признаков горения не наблюдалось, помещения проверяли в поисках источника запаха. В ходе проверки выяснилось, что пожара не было: предположительно, произошел перегрев электродвигателя в подвале.

До прибытия спасателей из здания вышли 165 человек, в том числе 25 человек персонала.

Напомним, что в августе этого года в поселке Константиновка сгорел частный детский сад. В здании на момент пожара находились 16 человек.

