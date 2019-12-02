Рейтинг регионов по уровню зарплат: сколько жителей РТ получает больше 100 тысяч

Татарстан занял 39 позицию из 85-ти возможных в рейтинге российских регионов по уровню зарплат, составленным Ria.ru.

Лишь 2,7% населения республики получают больше 100 тысяч рублей в месяц, заработок 12,2% татарстанцев – менее 15 тысяч рублей. Половина жителей республики в месяц получают – от 20 до 42 тысяч рублей. 29,5 тысяч рублей – чистая зарплата среднестатистического работника.

Лидируют в рейтинге Чукотский, Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа, Москва, Мурманская и Сахалинская области. Здесь каждый пятый зарабатывает более 100 тысяч рублей.

Самые маленькие зарплаты получают жители Орловской области, Дагестана и Кабардино-Балкарии. В последней средний заработок составляет 19 тысяч рублей.

Всего лишь 7% жителей России зарабатывают более 100 тысяч рублей в месяц, 11% имеют доход менее 15% рублей. Средняя зарплата в стране составила 32,9 тысячи.