Казанские врачи провели ребенку редкую операцию: удалено сразу две опухоли

Врачи ДРКБ провели редкую операцию. Как сообщают в Минздраве республики, в больницу поступил пациент с жалобами на боли в животе. Выяснилось, что у ребенка редкая патология: лимфангиома (это доброкачественная врожденная опухоль) в сочетании с липомой забрюшинного пространства (доброкачественное новообразование из жировой ткани).

Как пояснили медики, вместе эти новообразования встречаются крайне нечасто, ранее казанские врачи с такой ситуацией не сталкивались. Однако ребенок успешно прооперирован, обе опухоли радикально удалены, теперь пациент чувствует себя хорошо и готовится к выписке.