Мотивирующий проект #всёсама поддержали Ляйсан Утяшева,IOWA,Ян Гэ,Дарья Клишина

Инициатива банка «Открытие», управляющей компании «Открытие» и журнала ОК! объединила активных, талантливых женщин, чьи ежедневные инвестиции в себя и любимое дело позволили достичь признания и поставленных целей. Под хештегом #всёсама они делятся опытом с теми, кто только начинает свой путь к успеху и мечтает стать финансово независимыми.

В аккаунте @vsesamaproject в Instagram опубликованы полезные кейсы, лайфхаки по ведению бизнеса и мотивирующие видео от амбассадоров проекта.

Своим опытом уже поделились заместитель президента-председателя правления банка «Открытие» Надия Черкасова, заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике, успешная бизнес-леди и телеведущая Ляйсан Утяшева, актриса, режиссер, участница шестого сезона российского шоу «Голос» Ян Гэ, победительница российских и международных соревнований по прыжкам в длину Дарья Клишина, которая стала единственной российской легкоатлеткой, допущенной Международной ассоциацией легкоатлетических федераций к летней Олимпиаде-2016, популярная певица Катя IOWA и другие известные, добившиеся успеха женщины.

В рамках проекта #всёсама в социальной сети Instagram организован конкурс, победительница которого получит 100 000 рублей на развитие собственного дела.

Для участия в конкурсе необходимо снять видео продолжительностью до 1 минуты о проекте, который может быть назван успешным в бизнесе или социальной сфере, разместить его в сети Инстаграм, поставив хештег #всёсама, и подписаться на аккаунты партнеров.

Каждая участница, опубликовавшая видео, получит фирменную футболку с хештегом проекта. Прием заявок на конкурс продлен до 30 ноября 2019 г.

С 1 по 9 декабря 2019 г. экспертное жюри выберет победительницу и подведет итоги. Подробнее об условиях можно узнать здесь .

Полный текст правил участия в конкурсе размещены на официальной странице @vsesamaproject в Instagram.

Банк «Открытие»

Банк «Открытие» входит в топ-10 крупнейших банков России и является системно значимым банком. Работает на финансовом рынке с 1993 года и развивает следующие направления бизнеса: корпоративный, инвестиционный, розничный, малый и средний, а также Private Banking.

Ключевым акционером банка «Открытие» является Банк России с долей 99,99%.

«Открытие» сегодня — это масштабная финансовая группа, которая обладает большим потенциалом для дальнейшего роста бизнеса. В состав группы входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания «Росгосстрах» (страхование), НПФ «Открытие» (пенсионная индустрия), УК «Открытие», «Открытие Брокер» (брокерские услуги).

Пресс-служба банка «Открытие»: Тел.: +7 (495) 797-32-69; pr@open.ru

www.open.ru

УК «Открытие»

Управляющая компания «Открытие» основана в 2000 году. Компания входит в состав группы банка «Открытие». УК «Открытие» предоставляет услуги для частных и институциональных клиентов, ключевые направления деятельности: управление активами паевых инвестиционных фондов, индивидуальные инвестиционные счета, оказание услуг доверительного управления, инвестирование средств НПФ, страховых компаний, эндаумент-фондов, саморегулируемых организаций (СРО). Под управлением УК «Открытие» находятся 10 открытых ПИФов и 1 закрытый ПИФ, а также 11 целевых капиталов эндаумент-фондов.

Компании присвоен индивидуальный рейтинг надежности рейтингового агентства «Эксперт РА» — «А++» (наивысший уровень надежности и качества услуг).

УК «Открытие» является членом Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР). Компания стала победителем в номинации «Лучший управляющий для розничных инвесторов» конкурса «Элита фондового рынка» за 2018 год.

Активы под управлением на 30.09.2019 — более 156 млрд руб.