Врач рассказал, какой грипп ждет казанцев этой зимой

C 8 ноября в столице Татарстана началось понижение температуры. А это значит, что шансы заболеть у казанцев увеличиваются. Бытует мнение, что грипп быстрее распространяется в теплую, влажную погоду. Однако BBC Future выяснили, что при сухом, прохладном воздухе грипп может быть еще опаснее. При попадании во влажный воздух вирусы вместе с каплями человеческих выделений оседают на полу. А вот в сухом, холодном воздухе эти капли распадаются на более мелкие частицы и остаются в “свободном полете” несколько часов или дней. Витая в воздухе, вирусы остаются активными и ждут, пока их кто-нибудь не вдохнет.

Корреспондент Prokazan узнал у врача-терапевта городской поликлиники №18 Ильфата Фатхутдинова, какой грипп нас ждет этой зимой. Доктор предупредил, что в этом году Казань атакуют модификации “свиного” гриппа:

“Актуальными будут штаммы вируса из группы А: H1N1 и H3N2” .

Он также рассказал, что в последний месяц осени в поликлинику обращается большое количество пациентов с симптомами ОРВИ:

“За дежурство в день приходят 15 - 20 человек. Остальные обращаются к своим участковым терапевтам. А многие еще остаются дома и лечатся самостоятельно”.

Врач отметил, что люди заболевают из-за неустойчивой погоды и температурных перепадов:

“Дома жарко, а на улице холодно. Перепады температур - стресс для организма. Организму необходимо акклиматизироваться. Многие одеваются не по погоде, переохлаждаются и заболевают”.

“Как уберечься от гриппа и ОРВИ? Всё зависит от человека. Если он хочет заниматься своим здоровьем, то не заболеет. Необходимо, во-первых, не посещать очень людные места. Мы не знаем, кто из людей в толпе болеет. Человек может и сам не знать, что он болеет, из-за инкубационного периода. Нужно проветривать помещение, в котором находишься, три - четыре раза в день в течение 10-50 минут. Перед выходом на улицу можно обезопасить себя, нанеся оксолиновую мазь на слизистую носа. Придя домой нужно помыть руки и лицо, промыть нос и прополоскать горло. Людям, которые болеют более трех - четырех раз в год, нужно проходить курс иммунопрофилактики. По этому поводу нужно консультироваться со своим терапевтом. С осторожностью можно принимать контрастный душ. Советую гулять на свежем воздухе и проходить вакцинацию”,

- рассказал Ильфат Фатхутдинов и добавил:

“Особенно вакцинироваться необходимо людям с хроническими заболеваниями респираторной системы, лицам старше шестидесяти и беременным, так как эти категории людей несут в себе высокие риски осложнений. Конечно, лучше всего вакцинироваться в сентябре и октябре, пока еще нет пика заболеваемости, но позже тоже можно. Беременным женщинам нужно выбирать вакцину без консерванта. Противопоказания к вакцинации немногочисленны: индивидуальная непереносимость, аллергия на куриный белок, наличие температуры и признаков болезни”.

Врач-терапевт призывает население Казани при первых признаках болезни обращаться за помощью к докторам, а не заниматься самолечением.

В Казани случаев гриппа пока не зарегистрировано

Согласно статистике Роспотребнадзора за последнюю неделю октября в Республике Татарстан зарегистрировано 13670 случаев заболеваний острыми респираторными вирусными инфекциями, заболеваемость находится на неэпидемическом уровне. Случаев гриппа не зарегистрировано.