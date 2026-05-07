В ГД обсуждают кешбэк на путёвки в детские лагеря с учётом числа детей

Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил запустить в России специальный кешбэк на покупку путевок в детские лагеря, включая стационарные и палаточные. Об этом политик заявил в беседе с ТАСС.

По мнению Миронова, размер возврата должен зависеть от количества детей в семье. Чем больше детей, тем выше, как считает депутат, должен быть процент компенсации при оплате путевки.

Кроме того, Миронов выступил за возобновление программы туристического кешбэка на поездки по России. По его словам, такая поддержка должна действовать в том числе при оплате тура частями.

Еще одной мерой депутат назвал организацию бесплатного проезда детей до лагеря и обратно.

Миронов также выразил опасение, что предстоящий летний сезон может оказаться хуже прошлогоднего из-за высоких цен на отдых внутри страны.

По словам политика, у большинства граждан нет свободных средств, туры стоят дорого, а цены на билеты, проживание и питание делают поездки малодоступными. В результате многим семьям проще остаться в городе или провести лето на даче.

