Ученые продвинулись в разгадке тайны «молочного моря»

Уже несколько столетий моряки сообщают о редком явлении, при котором поверхность океана начинает светиться. Это загадочное свечение, известное как «молочное море», до сих пор остаётся малоизученным. Однако учёные уже делают шаги к его разгадке.

Один из таких случаев произошёл в 1967 году, когда корабль SS Ixion пересекал Аравийское море. Офицер Дж. Бранскилл писал, что море светилось настолько ярко, что отличалось даже от неба. Похожее событие произошло в 1976 году с судном MV Westmorland: капитан П.У. Прайс описывал воду как ярко-зелёную и ослепительно сверкающую.

«Молочные моря» — это области океана, которые на огромной площади (иногда более 100 000 км²) светятся в темноте. Такое свечение может длиться неделями и даже месяцами. По словам очевидцев, оно бывает настолько ярким, что при его свете можно читать.

Основная гипотеза гласит, что эффект вызывает скопление светящихся бактерий Vibrio harveyi. В 1985 году исследователи случайно взяли пробу воды во время одного из таких явлений, что стало первым практическим подтверждением этой теории.

Докторант из Университета штата Колорадо Джастин Хадсон собрал более 400 свидетельств о «молочных морях» и создал специальную базу данных. Это может помочь в будущем предсказывать, где и когда они возникнут, а также направлять исследовательские суда в нужное место.

Согласно собранной информации, такие явления чаще всего случаются в Аравийском море и у берегов Юго-Восточной Азии. Это связано с апвеллингом — процессом, при котором питательные воды из глубин поднимаются к поверхности, создавая условия для роста микробных сообществ.

«Молочные моря» отличаются от других биолюминесцентных проявлений, вызываемых, например, динофлагеллятами — светящимися водорослями, реагирующими на движение. В отличие от них, бактерии светятся непрерывно. Учёные считают, что это может быть способом привлечь рыбу, в чьём организме они затем продолжают существовать.

Профессор Стивен Миллер, один из авторов исследования, подчёркивает, что до конца непонятно, как влияет глобальное потепление на появление этого явления и какие последствия это может иметь для морских экосистем.

Морская биолог Эдит Уиддер также мечтает увидеть это явление вживую. Она надеется, что понимание того, как и когда возникает «молочное море», поможет ответить на важные экологические вопросы: как влияет постоянное освещение на морских животных, их поведение и, в конечном счёте, на глобальный круговорот веществ в океане.